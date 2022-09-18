Çiftçilere uyarı: “Süslü paketlere aldanmayın”

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, artan gübre fiyatlarını fırsata dönüştürmek isteyen sahtekarların süslü paketlerde çiftçiye sahte gübre kattıklarını belirterek, “Gübre fiyatlarının yüksek olmasından dolayı kalpazanlar merdiven altı ve hiç alakası olmayan gübreleri piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Yüksek fiyatlardan dolayı merdiven altı gübreler özellikle çiftçimize süslü paketlerle sunuluyor. Bu sahte kimyevi gübreyi piyasaya sürenlerin amacı verim değil sadece para kazanmak. Gerisini düşünmezler ürünlerine de sahip çıkmazlar” dedi.

“Çiftçilerimizin çok dikkatli olması lazım”

Sahte gübre konusunda çiftçilerin çok dikkatli olması gerektiğini söyleyen Çetindağ, “ Ekim ayında çiftçilerimiz yeni buğdaylarını, tohumlarını ekecek. Bu ekimde kullanılması için başta kimyevi gübre ve mazota ihtiyaç var. Son günlerdeki kimyevi gübrelerde bazı illerimizde sahte gübre olayı çok yaşanmaya başladı. Bunun için çiftçilerimizin çok dikkatli olması lazım. Kimyevi gübre neredeyse altınla yarışmaya başladı. Gübre fiyatlarının yüksek olmasından dolayı kalpazanlar merdiven altı ve hiç alakası olmayan gübreleri piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Buradan çiftçilerimizi uyarıyoruz özellikle gübre aldıkları zaman dikkatli olsunlar. Belli markaların dışına çıkmasınlar aldıkları yerden faturalarını alsınlar ve kontrollerini yaparak alsınlar. Bunu biz arazilerimize ekeceğiz büyük sıkıntılar yaşanmasın” diye konuştu.

Ar tan fiyatlar sahtekârların iştahını kabarttı

Çiftçilere gübreleri belirli yerlerden alın uyarısı yapan Çetindağ,“ Diğer illerde yakalanan sahte gübre olayları var. Özellikle çiftçimiz bu konuda uyanık olmalı. Eğer herhangi bir mağduriyet yaşayan olursa biz ziraat odalarına ve Tarım İl Müdürlüklerine derhal bilgi verilmeli. Çünkü sahtekâr insanlar piyasada cirit atıyorlar. Yüksek fiyatlardan dolayı merdiven altı gübreler özellikle çiftçimize süslü paketlerle sunuluyor. Çiftçilerimiz özellikle bu konulara çok dikkat etmeli, aldıkları gübreleri belirli yerlerden almalılar. Yaşanan herhangi bir sıkıntı olduğunda bizlere de bilgi verirlerse bizlerde devreye gireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Amaçları verim değil sadece para kazanmak”

Çetindağ, sahte gübrelerin içeriğinin bilinmediğini ifade ederek, “Sahte kimyevi gübrenin tarıma hiçbir faydası yok. Toprağa hiçbir faydası olmayan kimyasalları katarak kimyevi gübreye benzeyen ürünler çıkartılıyor. Bu da hem ekolojik dengeyi değiştiriyor, hem yer altı sularını değiştiriyor hem de ekilen ürünlere büyük zarar veriyor. Bu sahte kimyevi gübreyi piyasaya sürenlerin amacı verim değil sadece para kazanmak. Gerisini düşünmezler ürünlerine de sahip çıkmazlar. Bizler bu ülkede çiftçimizin emeğiniz boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Bir kez daha çiftçilerimizin uyanık ve dikkatli olması için kendilerini uyarıyoruz” şeklinde konuştu.