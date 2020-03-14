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Çiftçilerin sorunları masaya yatırıldı

Ziraat Odaları Sivas İl Koordinasyon Kurulu yönetimi, çiftçilerin sorunlarını görüşmek üzere bir dizi ziyaretlerde bulundu.


Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu yönetimi, Hüseyin Aktepe başkanlığında bir araya gelerek banka müdürlükleri ve Devlet Su İşleri (DSİ) Sivas Bölge Müdürü İsmail Kaya'yı makamlarında ziyaret etti.


Konu hakkında açıklama yapan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, "Çiftçilerimiz zaman zaman bizlere ilettikleri sorunları kurul toplantılarımızda gündeme alarak üzerinde tartışıyoruz, çözüm önerileri konusunda istişareler yapıyoruz. Biz de kurul olarak çiftçilerimizin çözüm bekleyen sorunlarını ve beklentilerini görüşmek üzere ilimizdeki banka yöneticilerini ve DSİ Bölge Müdürümüzü makamlarında ayrı ayrı ziyaret ettik. Gösterdikleri ilgilerinden dolayı yetkililerimize, müdürlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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