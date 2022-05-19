İhlas Haber Ajansı

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Çıkan yangında mekruh ev küle döndü

Sivas’ta mekruh binada çıkan yangın geceyi aydınlattı.

Sivas'ta mekruh binada çıkan yangın geceyi aydınlattı. Yangın günün ilk saatlerinde Sularbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı mekruh binanın üst katında başlayan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

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