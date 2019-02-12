Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi öldü

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Kumoğlu köyü mevkinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan şantiye işçisi hayatını kaybetti.

Olay saat 11.00 sıralarında Zara ilçesine 18 kilometre uzaklıkta bulan Kumoğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki taş ocağının şantiyesinde gece bekçisi olarak çalışan Orhan Yılmaz şantiyeye ait elektrik direğine çıktı. Bir süre sonra akıma kapılan Yılmaz direkte asılı kaldı. İşçinin direkte asılı kaldığını görenler durumu 112 sağlık, jandarma, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi. Olay yerine Zara Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri elektrik direğinde asılı kalan işçiyi indirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.