Cimnastik Parkur Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Cimnastik Parkur Türkiye Şampiyonası, 263 sporcunun katılımı ile başladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Cimnastik Parkur Türkiye Şampiyonası başladı. Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda start alan şampiyonaya 27 ilden, 263 sporcu katılım sağlıyor.

Şampiyonanın açılış seremonisi Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye Cimnastik Federasyonu As Başkanı Aslan Birol Yalçın ile Sivas Gençlik Spor Müdürü Erdoğan Tunç'un katılımı ile gerçekleştirildi. Seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aslan Birol Yalçın: “İnanılmaz bir katılım var”

Açılışta konuşma yapan Türkiye Cimnastik Federasyonu As Başkanı Aslan Birol Yalçın, şampiyonaya katılanlara başarılar dileyerek, “Türkiye Cimnastik Federasyonu'nda şu anda 120 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Türkiye Şampiyonalarından yola çıkıp dünya birincilikleri, dünya şampiyonaları, olimpiyat madalyası, Avrupa madalyalarını kazandık. Son 3 yılda uluslararası hakemlik sınavında en yüksek puanı alan bizim hakemlerimiz. Şampiyonaya inanılmaz bir katılım var. 27 ilimizden 263 sporcumuz burada. Gerçekten inanılmaz derecede heyecanlıyım, mutluyum. 3 yılda geldiğimiz mesafe çok iyi bir yerde. Şampiyonaya katılanlara başarılar diliyorum” dedi.

Yılmaz Şimşek: “Başarılar diliyorum”

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise, Sivas'ın önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığını belirterek, “Şampiyona için ilimize gelen sporcular inşallah ilimizden güzel anılarla ayrılırlar. İlimizde yapılan turnuvaların sayısının daha da artmasını arzu ediyoruz, bu doğrultuda bakanlığımız ve federasyonlarımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Geçen yılda 50 turnuvaya ev sahipliği yaptık ve yaklaşık 100 bin misafiri ilimizde ağırladık. Yüksek hızlı trenin ilimize gelmesiyle inşallah ilimizdeki turnuva sayısı da artacaktır. İlimizdeki spor turizmi açısından da önemi büyük. Cimnastik Parkur Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Cimnastik Federasyonu As Başkanı Aslan Birol Yalçın, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Sivas Gençlik Spor Müdürü Erdoğan Tunç'a plaket takdim etti. Daha sonra Vali Şimşek, ilk gün sonunda dereceye girenlere madalyalarını takdim etti. Cimnastik milli takımı da ödül töreninin ardından kısa bir gösteri yaptı.

Heyecan dolu şampiyona, yarın sona erecek.