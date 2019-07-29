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Cimnastik yaz okulu sürüyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Cimnastik İl Temsilciliği tarafından organize edilen cimnastik yaz okulu antrenmanları sürüyor.


Bu kapsamda cimnastik çalışmaları 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda tecrübeli antrenör Mehmet Deniz yönetiminde devam ediyor. İdmana yaptıkları çalışmalarla renk katan minik ve yıldız sporcular, antrenmandaki performanslarıyla göz doldurdu.


Cimnastik antrenörü Mehmet Deniz ise, antrenmanların durmaksızın devam ettiğini söyleyerek sporcuları iyi bir şekilde yetiştirdiklerini ifade etti.

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