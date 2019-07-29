Cimnastik yaz okulu sürüyor

Bu kapsamda cimnastik çalışmaları 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda tecrübeli antrenör Mehmet Deniz yönetiminde devam ediyor. İdmana yaptıkları çalışmalarla renk katan minik ve yıldız sporcular, antrenmandaki performanslarıyla göz doldurdu.

Cimnastik antrenörü Mehmet Deniz ise, antrenmanların durmaksızın devam ettiğini söyleyerek sporcuları iyi bir şekilde yetiştirdiklerini ifade etti.