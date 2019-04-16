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Cin çıkartacağız diyerek 700 bin TL dolandırdılar

Sivas’ta 6 kişiyi dini duygularını istismar ederek 700 bin TL dolandıran iki kişi çıkartıldıkları mahkemede tutuklandılar.

Sivas'ta 6 kişiyi dini duygularını istismar ederek 700 bin TL dolandıran iki kişi çıkartıldıkları mahkemede tutuklandılar.


Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen takip sonucunda 6 kişiyi dini duygularını istismar ederek 700 bin TL dolandıran Ş.T. ve A.A. İsimli iki kişi yakalandı. Kendilerini hoca olarak tanıtan dolandırıcıların mağdurları; cin çıkartma, define bulma, sıkıntılarını giderme, şifa verme gibi vaatlerle kandırdıkları öğrenildi. Ş.T.'nin kendisini Artin ismi tanıttığı, A.A.'nın ise mağdurlar ile Ş.T.'nin buluşmasına aracılık ettiği öğrenildi. Ş.T. ve A.A. emniyet ifadelerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye gönderildi. Hakim karşısına çıkar iki kişi dolandırıcılık suçlaması ile tutuklanarak cezaevine konuldu.

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