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Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Sivas’ta 1 kişiyi öldüren 1 kişiyi yaralayan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta 1 kişiyi öldüren 1 kişiyi yaralayan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Geçtiğimiz gün Paşabahçe mesire alanında meydana gelen olayda Çağdaş Ö. yanında bulunan silahla Ferhat Şahin'i öldürmüş, U.A'yı yaralamıştı. Zanlı, olaydan 2 saat sonra polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Çağdaş Ö., Sivas il Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısının adliyedeki işlemleri sürüyor.

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