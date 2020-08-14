İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cinayet zanlısı kadın tutuklandı

Sivas’ın Kangal ilçesinde tartıştığı kişiyi başından vurup öldüren kadın çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde tartıştığı kişiyi başından vurup öldüren kadın çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.


Sivas'ın Kangal ilçesinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda Kader A. isimdi kadın, Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek Mehmet Polat'ı Sivas-Malatya kara yolundaki hafif ticari araçta başından silahla vurduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Polat'ın cansız bedenini buldu. K.A., tamamlanan ifade sürecinin ardından adli makamlara sevk edildi. Tutuklanarak Sivas Cezaevine gönderildi. KA.'nın ifadesinde, Polat'ın kendisine özel fotoğrafları ile şantaj yaptığı için cinayeti işlediğini belirttiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.