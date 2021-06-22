Çinileriyle göz kamaştıran Gök Medrese açılış için gün sayıyor

Sivas'ta 750 yıllık Selçuklu eseri Gök Medrese 27 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından tamamen açılmak için gün sayıyor.

Sivas kent merkezinde bulunan ve “Mavi Medrese'' olarak da adlandırılan Gök Medrese üzerinde bulunan mavi çinileriyle göz kamaştırıyor. 750 yıllık Gök Medrese uzun bir restorasyon sürecinin ardından tamamen açılmak için gün sayıyor. Sivas Valisi Salih Ayhan açılışa hazırlanan Gök Medrese de incelemelerde bulundu. Vali Ayhan medreseyi gezerek Vakıflar Genel Müdürü Cemal Karaca'dan bilgiler aldı. Türk mimarisinin ve süsleme sanatının birlikte görülebildiği en önemli yapılardan biri olan Gök Medrese ziyaretçilerini heyecanlandırıyor. 750 yıllık Gökmedrese müze olarak hizmet verecek.