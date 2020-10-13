Cinnet getiren genç mahalleliye korku dolu saatler yaşattı

Sivas'ta ailevi sorunları nedeniyle cinnet getiren genç, kendini eve kilitledi. Genç adam 2 saat sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Seyrantepe Mahallesi 16. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Ailevi sorunları olan F.K. (24) evinin girişinde sandalye yakarak cinnet getirdi. Genç adamı görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden genç adam daha sonra evine girerek kapıyı üzerine kilitledi. Polis ekipler tarafından ikna edilmeye çalışan genç eline ne geçtiyse pencere atarak kırdı. Mahalleliye korku dolu saatler yaşatan genç bir süre sonra babası M.K.'dan da para istedi. Babasından karşılık bulunmayan genç adamın yanına daha sonra akrabası olan H.K. girdi. H.K.'nın ikna çabalarına rağmen genç ikna olmayınca bu sefer de akrabasını rehin aldı. Yaklaşık 2 saat sonra genç adam polis ekiplerinin eve girmesiyle gözaltına alındı. Genç adam ifadesi alınmak üzere ekip otosuyla polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.