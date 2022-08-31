Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve uygulamaya başlayan Çıraklık Sisteminin istihdamın artırılması, esnaf ve sanatkarların kalifiye iş gücünün karşılanması açısından bir reform niteliğinde olduğunu dile getiren SESOB Başkanı Hakan Demirgil, “Esnaf ve sanatkarlarımızın sıkıntılarının başında eleman sıkıntısı geliyordu. 8 yıllık eğitimin mecburi olması ve çocukların çırak olarak mesleği tercih etmemesi ve ailelerin de göndermemesi nedeniyle mesleklerin çoğunluğunda esnaflarımız tek başına çalışıyordu. Yeni çıraklık sistemi ile bu sıkıntılar giderildi. 5 aylık kısa bir sürede dükkanlarımızda çırak sayısında patlama oldu. Yeni çıraklık sisteminden merkezde bin 662 öğrencimiz faydalanarak esnaflarımızın yanında çırak olarak meslek öğreniyor. Sivas genelinde ise 2 bin 144 çırağımız ustalarımızın yanında çalışıyor. Yeni çıraklık sistemine yoğun ilginin olması bizleri de memnun etmektedir. Sisteme bu sene de merkezde 735 öğrenci kayıt yaptırırken Sivas genelinde ise toplamda bin 130 öğrenci çırak olarak meslek öğrenmek için başvuru yaptı. Bu başvuruların sayısı her geçen gün artmaktadır. Mesleki merkezlerimiz öğrencilerimiz için seferber olmuştur" dedi.

Çıraklara devlet destek sağlıyor

Demirgil, Yeni Çıraklık Sisteminde en büyük faktörün devlet desteği olduğunu dile getirerek, “Yeni çıraklık sisteminde eğitim süresi liselerde olduğu gibi 4 yıl olarak uygulanıyor. Çırak öğrenciler çıraklık eğitimi ile birlikte isterlerse lise tamamlama programlarına katılarak dört yıllık eğitimleri sonucunda meslek lisesi mezunu olarak ‘Meslek Lisesi Diplomasına' da sahip oluyor. Eğitimlerin 9, 10 ve 11. sınıfındaki çırak öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'u bin 650 TL'ye kadar ücret ödeniyor. 11. sınıfın sonunda kalfalık sınavına giren öğrenciler başarılı olmaları halinde kalfa unvanı alarak 12. sınıfına geçiyor. 12. sınıfta ise öğrencilere asgari ücretin yarısı (2 bin 750) TL'ye kadar ücret ödeniyor. 12. sınıfın sonunda yapılan ustalık sınavında başarılı olan öğrenciler ustalık unvanı kazanarak mezun oluyor. Mezunlara ustalık belgesinin yanı sıra Meslek Lisesi Diploması ve İşyeri Açma Belgesi ile birlikte veriliyor” diye konuştu.