?irkin tezah?rattan ceza alan i?itme ve konu?ma engelli taraftar?n cezas? kald?r?ld?

S?per Lig'in 14. haftas?nda Yeni Malatyaspor-Sivasspor ma??nda ?irkin ve k?t? tezah?rattan 1 ma? ceza alan i?itme ve konu?ma engelli k?rm?z?-beyazl? taraftar ?lhan Bi?er'in cezas? kald?r?ld?.

S?per Lig'in 14. haftas?nda oynanan Yeni Malatyaspor - DG Sivasspor ma??nda taraftar?n ?irkin ve k?t? tezah?ratta bulunmas? nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) taraf?ndan Sivasspor'a para ve deplasman trib?n? cezas? verildi. Ceza kapsam?nda, misafir trib?n A, B, C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsam?ndaki kartlar?n?n bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kul?p oldu?u m?sabakaya giri?lerinin engellenmesine karar verildi.

Trib?nlere verilen bu ceza, kar??la?may? deplasman trib?n?nden izleyen do?u?tan i?itme ve konu?ma engelli ?lhan Bi?er de etkilenmi?ti. ??itme ve konu?ma engelli Bi?er'in ma?duriyetinin giderilmesi i?in yap?lan ?al??malar kapsam?nda 1 ma?l?k men cezas? iptal edildi.

T?rkiye Futbol Federasyonundan yap?lan yaz?l? a??klamada, ??e?itli bas?n organlar?m?zda i?itme engelli bir taraftar?n elektronik bilet kart?n?n ?irkin ve k?t? tezah?rat nedeniyle bloke edildi?ine dair haberler yer alm??t?r.

Futbol Disiplin Talimat?'n?n "?irkin ve K?t? Tezah?rat" ba?l?kl? 53. Maddesinin 3. F?kras? ile "Saha Olaylar? " ba?l?kl? 52. Maddesi 3. F?kras?nda yer alan h?k?mlerde a??k?a belirtildi?i ?zere verilen kart blokaj? cezas? ihlalde bulunamayacak engelli seyirciler hakk?nda uygulanmamaktad?r.

Bu kapsamda ihlalde bulunamayacak engeli olan seyircilerin Federasyonumuza ba?vurmalar? halinde kart blokaj? kald?r?lmaktad?r. BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor ma??nda ya?and??? belirtilen olayla ilgili taraftar?n da kart blokaj? kald?r?lm??t?r.

Ayr?ca s?z konusu durumda olan engelli taraftarlar?n ma?duriyet ya?amamalar? ad?na incelemeler yap?lmakta olup, talimatlar ve elektronik sistemdeki eksikliklerin giderilmesi i?in d?zenleme ve ?al??malar yap?lacakt?r ? a??klamas? yap?ld?.