CK Enerji Çamlıbel Elektrik sosyal sorumluluk projelerini aynı gecede buluşturdu

Engelli vatandaşların hayatın içinde yer almasına destek olmak hedefiyle başlatılan Hayatı Aydınlat Projesi çerçevesinde düzenlenen 'Hayatı Aydınlat Konseri'ne ev sahipliği yapan CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Askıda Ekmek Futbol Turnuvası'nın şampiyonlarını da ağırladı. 45 gün boyunca kentte büyük heyecan yaratan turnuvada kupanın sahibi İl Özel İdaresi takımı oldu. CK Enerji Çamlıbel Elektrik, ilk üç takım adına askıya '8 bin 500 ekmek' bırakacak.

Perakende elektrik sektörünün öncü şirketi CK Enerji Çamlıbel Elektrik, iki sosyal sorumluluk projesini aynı gecede buluşturdu. CK Enerji çatısı altında engelli vatandaşların hayatın içinde olması hedefi ile başlatılan ‘Hayatı Aydınlat Projesi' çerçevesinde düzenlenen Hayatı Aydınlat Konserleri'nin yedincisi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun sahne aldığı Hayatı Aydınlat Konseri'ne ev sahipliği yapan CK Enerji Çamlıbel Elektrik, önümüzdeki dönemde engelli vatandaşlar için kentin en merkezi yerine bir akülü sandalye şarj istasyonu kuracak.

Turnuvanın şampiyonu İl Özel İdaresi

Başta Sivas Valisi Salih Ayhan olmak üzere Gençlik Spor İl Müdürü Salim Kılıç, CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin ve çok sayıda konuğun katıldığı Hayatı Aydınlat Konseri öncesinde, anlamlı bir ödül törenine de imza atıldı. Sivas'ın sosyal ve ekonomik hayatına yön veren 26 kamu ve özel sektör çalışanının 45 gündür mücadele verdiği Askıda Ekmek Futbol Turnuvası şampiyonlarına kupaları takdim edildi. Turnuvada şampiyonluğu göğüsleyen İl Özel İdaresi, ikinci olan Devlet Demiryolları ve üçüncü olan Organize Sanayi Bölgesi takımları kupalarını Sivas Valisi Salih Ayhan'ın elinden aldı.

Askıda Ekmek Projesi'ne her zaman destek olan Sivas Valisi Salih Ayhan, Hayatı Aydınlat Konseri ve Askıda Ekmek Futbol Turnuvası ödül töreninde yaptığı konuşmada,"Futbol geniş kitlelere hitap eden bir spor dalı. Bu turnuva, CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinin de parçası. Askıda Ekmek Projesi ile bugüne dek 625 bin ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış. Ben de CK Enerji Çamlıbel Elektrik'i, insanların paylaşımcı yönünü öne çıkaran bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdiği için tebrik ediyorum." diye konuştu.

Sivas Valiliği başta olmak üzere ildeki birçok kamu kurumu ve özel kurumun yer aldığı turnuvanın Askıda Ekmek Projesi'ne yönelik bir farkındalık yarattığını dile getiren CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin,"26 özel ve kamu kurumu çalışanı profesyonel ligi aratmayacak karşılaşmalarla adeta bir futbol ziyafeti yaşattı. Çetin mücadelelere sahne olan turnuvanın ilk üç takımı, şampiyonları belli oldu. Kendilerini gönülden kutluyorum. Ancak bize göre sadece onlar değil, bu karşılaşmalara katılarak Askıda Ekmek projesine destek olan tüm kurumlarımız ve çalışanları kupayı hak etti. Kentimizde birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha pekiştiren Askıda Ekmek Futbol Turnuvası'na destek olan tüm kurumlara, sahada top koşturan değerli çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

8 bin 500 ekmek bırakılacak

CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 'enerjimizi paylaşarak çoğaltalım' sloganı ile Ağustos 2017'de başlatılan Askıda Ekmek Projesi, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta toplam 500 noktaya ulaştı. Askıda Ekmek Projesi'ne destek veren hayırsever vatandaşların paylaştığı ekmek sayısı 625 bine ulaştı. Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için futbolun milyonları birleştiren gücünden de destek almayı hedefleyen CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in girişimleriyle başlayan 'Askıda Ekmek Futbol Turnuvası'nda ilk üçe giren takımlar için askıya toplam 8 bin 500 ekmek bırakılacak.