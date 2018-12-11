CK Enerji Çamlıbel Elektrik'ten üniversiteye indirimli elektrik

Böylece ayda 1 milyon kWh elektrik tüketen üniversite bir yıl boyunca indirimli fiyattan elektrik alma imkanına sahip olacak.

Perakende elektrik sektörünün öncü şirketlerinden CK Enerji Çamlıbel Elektrik, müşterilerine fırsatlar sunmaya devam ediyor. Son olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile indirimli elektrik sözleşmesi imzalayan CK Enerji Çamlıbel Elektrik, 1 yıl boyunca üniversiteye indirimli fiyattan elektrik satacak. CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız tarafından imzalanan sözleşmeye göre 2019 yılı boyunca üniversite yerleşkesindeki tüm binalarda indirimli fiyattan elektrik kullanılacak.

Son kaynak tedarik tarifesi kapsamında CK Enerji Çamlıbel Elektrik ile sözleşme imzalayan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ayda yaklaşık 1 milyon kWh'ye yakın elektrik tüketiyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 50'inci yılı anısına, 1974 yılında eğitimin başladığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 11 bin dönüm arazi üzerinde bulunuyor. 1974 yılında tıp fakültesi ile eğitime başlayan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bugün, 17 fakülte, 4 enstitü, 1 devlet konservatuarı, 5 yüksekokul, 14 meslek yüksekokulu ile 58 binden fazla öğrenciye hizmet veriyor.