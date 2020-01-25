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Claudemir, Sivasspor ile resmi sözleşmeyi imzaladı

Süper Lig lideri Sivasspor, Brezilyalı futbolcu Claudemir’i renklerine bağladı.

Süper Lig lideri Sivasspor, Brezilyalı futbolcu Claudemir'i renklerine bağladı.


Süper Lig'in lideri D.G. Sivasspor, ara transfer döneminde takıma ikinci takviyesini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Claudemir'i renklerine bağladı. Claudemir, Başkan Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı imza töreninde 1,5 yıllık sözleşmeye imzasını attı.


27 Mart 1988'de Brezilya'da dünyaya gelen ve ön libero bölgesinde oynayan Claudemir Domingues de Souza, daha önce; Sao Carlos Futebol Clube, Vitesse Arnhem, Kopenhag, Club Brugge, Al-Ahli Cidde ve son olarak Braga'da forma giydi. Kariyerinde 426 maça çıkan 31 yaşındaki sporcu 33 kez gol sevinci yaşarken, 51 kez de asist yaptı.


Sivasspor devre arası transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin'i kadrosuna katmıştı.

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