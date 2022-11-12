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Clinton N'Jie gol sayısını 2 yaptı

DG Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Clinton N’Jie, Ümraniyespor maçında attığı golle bu sezon ikinci kez ağları sarstı.

DG Sivasspor'un deneyimli futbolcusu Clinton N'Jie, Ümraniyespor maçında attığı golle bu sezon ikinci kez ağları sarstı.


Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor ile karşılaşan Sivasspor'da başarılı futbolcu Clinton N'Jie rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 59. dakikasında sahneye çıkan N'Jie meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Kamerunlu oyuncu böylece bu sezonki ikinci golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan N'Jie, attığı golden sonra sevincini arkadaşları ile paylaştı.

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