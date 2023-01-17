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Clinton N'Jie gol sayısını 3'e yükseltti

DG Sivasspor’un Kamerunlu oyuncusu Clinton N’Jie, Karacabey Belediye Spor karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 3’e çıkarttı.

DG Sivasspor'un Kamerunlu oyuncusu Clinton N'Jie, Karacabey Belediye Spor karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 3'e çıkarttı.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda DG Sivasspor, TFF 2. Lig ekibi Karacabey Belediye Spor'u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Sivasspor'un attığı gollerden 1'i de Clinton N'Jie'den geldi. Karşılaşmanın 84. dakikasında topla buluşan N'Jie, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.


29 yaşındaki oyuncu, bu sezonki gol sayısını da 3'e çıkarttı. N'Jie, 3 golün 2'sini Spor Toto Süper Lig'de attı.

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