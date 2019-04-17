Çocuk korosu geçmişe götürdü

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere; Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve eşi İlkay Bilgin başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

Mustafa Akpınar'ın şefliğinde düzenlenen konserin ilk bölümünde koro tarafından hicaz eserler seslendirildi. Gecede okunan birbirinden güzel şiirlere solo şarkılar eşlik ederken, miniklerin darbuka ve kemandaki maharetleri büyük alkış aldı.

Halk oyunları gösterileri son bulan konserde, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve protokol üyeleri tarafından Koro Şefi Mustafa Akpınar ve minik öğrencilere teşekkür belgesi ile çeşitli hediyeler takdim edildi.