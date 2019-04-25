Sivas'ın Suşehri ilçesinde “Çocuk Oyunları Şenliği ve Sportif Yarışmalar” etkinliğine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Suşehri ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen “Çocuk Oyunları Şenliği ve Sportif Yarışmalar” etkinliği Suşehri ilçe stadyumunda düzenlendi. Çok sayıda öğrencinin ve vatandaşların katılım sağladığı program coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlikte ip atlama, mendil kapma, koşu yarışları, halat çekme ve parkur yarışmaları yapıldı. Etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Basın mensuplarına açıklama yapan Suşehri Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, “Sivas Valiliğimizin başlatmış olduğu “Spor Sivas” projesi kapsamında bu yıl ilçemizde ilkini gerçekleştirdiğimiz Çocuk Oyunları şenliği ve Sportif yarışmalarına Anaokulu, ilk ve ortaokullarımızın katılımı ile gerçekleştirdik. Çocukların gönüllerince eğlendiği şenlikte Aileler, “Çocuk Oyunları şenliği ve Sportif yarışmaların her yıl yapılmasını hatta geleneksel hale getirilmesini yetkililerden istiyoruz” dedi.