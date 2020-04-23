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Çocuklar tarihi karakterleri canlandırdı

Sivas’ta ilkokul ve ortaokul öğrencileri Türk tarihinde iz bırakan önemli kişileri canlandırarak bir klip oluşturdu.

Sivas'ta ilkokul ve ortaokul öğrencileri Türk tarihinde iz bırakan önemli kişileri canlandırarak bir klip oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan klip birçok beğeni aldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan Yavuz Sultan Selim ilkokul ve ortaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. Yılı anısına öğretmenlerinin yardımıyla bir video klip hazırladı. Hazırlanan video klipte öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk, Zübeyde Hanım, Yavuz Sultan Selim, Metehan, Mihribah Sultan, Sütçü İmam ve Sabiha Gökçen gibi Türk tarihinde iz bırakan önemli kişilerin fotoğraflarındaki hallerine benzeyerek taklit etti. Daha sonra fotoğrafları çekilen öğrenciler, Türk tarihinde iz bırakan önemli kişilerin fotoğraflarıyla yan yana montajlandıktan sonra video klip hazırladı. Hazırlanan klip sosyal medyada paylaşılınca bir çok kişiden beğeni aldı.

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