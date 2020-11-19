Çocuklar, yaralı halde buldukları köpeği kucaklayıp soluğu belediyede aldılar

Sivas'ın Zara ilçesinde çocuklar, yaralı halde buldukları yavru köpeği kucaklayıp belediyeye götürdü. Yavru köpek, Zara Belediyesi tarafından koruma altına alındı.

Zara ilçe merkezi Reşitpaşa mahallesinde sokakta oyun oynayan çocuklar, ayağından yaralı halde buldukları yavru köpeği kucaklayarak Zara Belediyesine götürdüler. Çocuklar, yavru köpeğin tedavisi için Başkan Fatih Çelik'ten yardım istediler. Çocukları belediye personeli birlikteliğinde veterinere gönderen Çelik, ayağını bir aracın ezdiği yavru köpeği tedavi ettirdi. Tedavisinin ardından yavru köpeğe sahip çıkan Çelik, Temizlik Saha Amirliğinde barınak hazırlatarak bakımını üstlendi. Yaralı yavru köpeği belediyeye getiren çocukları da makamında kabul eden Çelik, duyarlı davranışlarından dolayı çeşitli hediyeler vererek teşekkür etti. Çocukların, yavru köpekle belediye içerisinde gezinmeleriyse güvenlik kameralarına yansıdı.