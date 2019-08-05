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Çocuklara sağlık eğitimi verildi

Sivas’ta yaz kuran kurslarında eğitim gören çocuklara sağlık eğitimi verildi.

Sivas'ta yaz kuran kurslarında eğitim gören çocuklara sağlık eğitimi verildi.


Sağlık Bakanlığı, toplumun sağlıklı beslenmesi ve hareketli yaşamın teşviki, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı konularında vatandaşların bilinçlendirilmesini amaçlıyor. Çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşviki konularında farkındalığın arttırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.


Bu etkinlikler kapsamında Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı camilerde açılmış olan Yaz Kur'an Kurslarına katılan 7-12 yaş grubu çocuklara yönelik, sağlık eğitimi verilecek. Eğitimler 9 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek. Eğitimlerde sağlıklı beslenme, sağlıklı su tüketimi, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı yaşam için hijyen kuralları konularını içeren etkinlikler düzenlenecek.

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