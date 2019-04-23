Çocukları unutmadılar

Medicana Sivas Hastanesi'nde 23 Nisan Coşku ile Kutlandı

Medicana Sivas Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hastanede tedavi gören çocuklar ve personel çocuklarının katılımı ile kutladı. Dünya'da ki tek çocuk bayramında çocuklar doyasıya eğlendi.

23 Nisan için özel hazırlanan hastane yemekhanesi ve konferans salonunda düzenlenen kutlamalarda çocuklar 23 Nisan müzikleri ile animatörler eşliğinde dans etti. Fotoğraf standında eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar, geleceğin doktorları olarak bol bol hatıra fotoğraf çektirdi. Çocuklar için hazırlanan özel menü ikramının ardından konferans salonunda önce Cumhuriyet Üniversitesi Genç Yeşilay'ın katılımı ile internet ve telefon bağımlılığı ile sunum yapılarak çizgi filimler izletildi, daha sonra Medicana Sivas Hastanesi hemşirelerinin katılımı ile çocuklara el yıkama eğitimi verildi. Parmak boyası ile baskı yapan çocuklara daha sonra uygulamaları olarak ellerin nasıl yıkanması gerektiği anlatıldı.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray 23 Nisan kutlama pastasını çocuklar ile beraber kestikten sonra hediyelerini takdim etti.