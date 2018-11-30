Çocukların 800 yıllık medresede tehlikeli oyunu

Sivas'ta 800 yıllık Çifte Minareli Medrese'nin demir parmaklıklarla kapalı duvarına tırmanan çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi.

Sivas'ta kentin tarihi simgelerinden biri olan Çifte Minareli Medrese küçük yaştaki çocuklar için tehlike saçan oyun alanı haline geldi. Medrese çevresinde oyun oynayan 3 çocuk ise yaptıkları ile görenleri hayrete düşürdü. Oyun oynamak için çifte Minareli Medreseyi tercih eden çocuklar ilk önce tehlikeyi hiçe sayarak, demir parmaklıkların üzerinden geçmeye çalıştı. Parmaklıklardan uzun süren uğraşlar sonrası çıkamayacağını anlayan çocuklardan bir tanesi bu kez duvara tırmanarak medreseye çıktı. Minarelere çıkmayı başaramayan çocuklardan 2 tanesi ise tehlikeyi hiçe sayarak medrese çevresinde bulunan beton güllelerle tehlikeli oyunlarını sürdürdü.