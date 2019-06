Çocuklarının sağlığından endişe ediyorlar

Sivas'ta büyük bir kısmı Fatih Mahallesi'nden geçen Pünzürük Deresi adeta tehlike saçıyor. Yaklaşık 13 bin kişinin yaşadığı Fatih Mahallesi'nin yanı sıra Yenidoğan ve Yüceyurt mahallelerini de içerisine alan Pünzürük Deresi'nin etrafında yaşayan vatandaşlar çocuklarının canlarından endişe ettiklerini söylediler. Derenin etrafında oluşan balçıkların otlar nedeniyle çocuklar tarafından fark edilemediğini dile getiren Fatih Mahallesi sakinleri, yetkililere seslendi.

Derede zaman zaman hayvan ölüleri ile karşılaştıklarını da belirten mahalle sakinleri, bölgede bulunan ahırlardan dereye karışan ahbunların sağlık açısından ciddi tehdit teşkil ettiğini belirtti.

“Hayvan ölüleri insan sağlığını tehdit ediyor”

Pünzürük Deresi'nin ıslah edilerek şehre kazandırılması için 2004 yılından bu yana mücadele ettiğini dile getiren Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Kimsesiz, “Şehir merkezinin içerisinde böyle bir derenin olması vatandaşları gerçekten tedirgin ediyor. Yılanlar, kurbağalar var burada. Bazen görüyoruz hayvan ölüleri insan sağlığını o kadar tehdit ediyor ki bildiğiniz gibi değil. Aşağı kısımlarda lastikler, koltuklar diz boyu. Buranın bir an evvel ıslah edilerek yapılmasının şart olduğu kanaatindeyiz. İstiyoruz ki burası bir an evvel Aksu şekline döndürülsün, tertemiz bir hal alsın” dedi.

“Her gün şikayet geliyor”

Derenin üst kısmında bulunan ahırlarda oluşan hayvan gübrelerinin suya karıştığını kaydeden Kimsesiz, “Bu pislikler tamamen şehir merkezinin içerisine akıyor. Çok kötü bir koku var. İnanın gece burada durmak mümkün değil. Bütün vatandaşlar tedirgin. Derdimiz, gayemiz buranın ıslah edilmesi. Başka bir şey istemiyoruz. Her gün şikayet geliyor. İnanın yatağımda yatmıyorum. Vatandaşlar gece vakti ‘Muhtar burayı ne zaman kapatacaksın, burayı ne zaman ıslah ettireceksin' diyerek beni arıyor. Biz de istiyoruz ki bir an evvel bitsin. Başta Sayın Valimizden, Belediye Başkanımızdan, devlet büyüklerimizden rica ediyoruz. Vatandaşın önünde sürekli biz oluyoruz, biz muhatap oluyoruz. Bir an evvel burası ıslah edilsin bizler de kurtulalım, devlet büyüklerimiz de kurtulsun. Burası gitgide gelişiyor, sürekli binalar yapılıyor” diye konuştu.

“Derede kurbağalar, yılanlar var”

Mahalle Muhtarı Kimsesiz, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: “Bizim en büyük korkumuz derenin kenarında olan atık suların tamamen birikip bataklık haline geldiği yerler. Çünkü çocuklar genellikle bu kısımlarda geziyorlar. Vatandaşların söylediği de bu. ‘Muhtarım burada başımıza bir iş gelirse yakanızdan tutarız' diye bize defalarca geliyorlar. Rabbim korusun bir çocuğun düşmesi en büyük korkumuz. İnsan hayatı o kadar ucuz değil. Çocuğun bir an ki dalgınlıkla buraya batması halinde o batağın içinde bulunması mümkün değil. Çünkü otlarla bürünmüş, çocuk oranın ne olduğunu görmüyor. İçi su dolu ağzına kadar. Taşları attığım zaman görüyorsunuz, dünyanın suyu var. Derede kurbağalar var, yılanlar var. Olmadık hayvanlar var. Gece olduğu zaman binalara, apartmanlara giriyor; ta beşinci kata kadar çıkıyor. İnsanların bu şekilde yaşaması bizlere utanç veriyor. Ben insan olarak utanıyorum.”

“Vebalini nasıl vereceğiz?”

Fatih Mahallesi Muhtar Azası Mesut Çevik ise iki dönemdir bu görevi yürüttüğünü belirterek “Devlet Su İşleri'ne gerekli girişimleri yapmamıza rağmen burasıyla ilgili hiçbir gelişme kaydedemedik. Şimdi ise görüyorsunuz her taraf pislik içerisinde. Buraya bir çocuk düşse biz bunun vebalini nasıl vereceğiz? Vatandaş her gün muhtarlığa geliyor; ‘Muhtarım bura ne olacak, azam bura ne olacak, niye ilgilenmiyorsunuz?' diyor. Vallahi biz bıktık. İşi gücü bıraktık Pünzürük Deresi ile uğraşıyoruz. Hele ki muhtarım tamamen buraya odaklandı. Sağ olsun Belediye Başkanımız bu dönem burasını Aksu şekline çevireceğini beyan etti ama vatandaş kokudan, pislikten, fareden sürekli şikayete geliyor. Çünkü vatandaş rahatsız oluyor. Haklı olarak muhtarlığa geliyor” ifadelerini kullandı.

Fatih Mahallesi sakinlerinden Yılmaz Duman ise yaz ayları geldiğinde derede oluşan kokudan dolayı evlerde duramadıklarını belirtti.

“Her türlü pislik var”

Derenin evinin dibinden geçtiğini dile getiren Duman, “Akşam dışarıya çıkamıyoruz. Kokudan durulmuyor. Her türlü pislik var burada. Ahbundan tutun, lastik koltuğa kadar her şey var. Vatandaş geceleyin geliyor moloz yığıp gidiyor. Normalde yasak. Burası kapanmış olsa kimse bir şey dökemez. Bir an evvel yapılmasını istiyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Farelerin sesinden duramıyoruz”

Bir diğer mahalle sakini Ahmet Yılmaz ise “Dere kenarında oturuyorum. Çok koku geliyor, çok pislik oluyor. Fareler, kurbağaların sesinden duramıyoruz. Yaz geliyor kokudan durulmuyor. Havalar ısındığı zaman pencereleri açık bırakamıyoruz. Sağ olsun muhtar, aza uğraşıyor. Burasının güzelce temizlenip Aksu şeklinde yapılmasını rica ediyoruz” açıklamasında bulundu.