Çocuklarının yanan evde kaldığını zannedince sinir krizi geçirdi

Sivas'ta 2 katlı ahşap evde çıkan yangında mahsur kalan baba ve 3 çocuğunu itfaiye ekipleri kurtarırken, yangın sırasında çocuklarının evde kaldığını düşünen anne sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde 5 kişilik Suriyeli bir ailenin yaşadığı evin 2. katında baba ve 3 çocuğunun evde bulunduğu sırada yangın çıktı. Henüz nedeni tespit edilemeyen yangın kısa sürede evi sardı. Baba 3 çocuğuyla balkona çıkarak kurtarılmayı bekledi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarda bulunması ile olay yerine gelen itfaiye aileyi kurtarmayı başardı. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sırasında evin hanımının komşuda olduğu öğrenildi. Evinin yandığını öğrenen kadın koşarak evine döndü. Evine geldiğinde çocuklarının yanan evde kaldığını düşünerek sinir krizi geçirdi. Şokta olan anneyi polis, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirmek için uzun süre çaba sarf etti. Çocuklarının yangın sırasında evde kalmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenen anne rahat bir nefes aldı.

Yangını fark ederek ihbarda bulunan Mevlüde Parlak adındaki yaşlı kadın, “Çocuklar içerideydi. Bende tuttum tuttum aşağı indirdim. Komşulara bağırdım ev yanıyor çıkın dedim. Zillere bastım çıktılar. Çocuklar balkondaydı. Birden bire oldu. Dışarıdan baktım ki yanıyordu. Bende hemen koştum, haber verdim” dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.