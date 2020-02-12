“Çok çalışırsanız başarılı olursunuz”

Öğrenciler Vali Ayhan'ı Âşık Veysel'in türküleri ile karşıladı. Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Sanat Sivas projesi kapsamında enstrüman desteği sağlanan müzik atölyesinde öğrencilerle bir araya gelen Vali Ayhan, öğrencilerin seslendirdikleri türkülere eşlik etti. Ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Vali Ayhan, onlara kitap hediye etti. Öğrencilerden bol bol kitap okumalarını isteyen Ayhan, "Eğer çok okur, çok çalışır ve sebat ederseniz mutlaka başarılı olursunuz" dedi.

Daha sonra öğretmenler odasında okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Vali Ayhan, görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Okul Müdürü Ferhat Öztürk'ten okulun durumu hakkında bilgiler alan Ayhan, öğretmenlere 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100. yılı için Sivas Valiliği tarafından bastırılan "Milli Mücadelede Sivas 108 Gün" kitabını hediye etti.