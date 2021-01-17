İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çöken iki katlı ahşap ev ekipleri alarma geçirdi

Sivas’ta Kale Projesinin yürütüldüğü alanda çöken iki katlı ahşap ev ekipleri alarma geçirdi.

Sivas'ta Kale Projesinin yürütüldüğü alanda çöken iki katlı ahşap ev ekipleri alarma geçirdi.


Edinilen bilgilere göre olay, saat 00.45 sıralarında kent merkezi Gökmedrese Mahallesi kale mevkiinde meydana geldi. Kale Projesi kapsamında çalışmaların yürütüldüğü eski ve kullanılmayan iki katlı ahşap ev yağışlı havanın da etkisiyle çöktü. Ahşap evin çöktüğü ihbarında bulunulması üzerine olay yerinden polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde çöken binanın altında kalan kimsenin olmadığı tespit edildi. Ekipler, yapılan incelemelerde olumsuz bir durumla karşılaşmayınca olay yerinden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.