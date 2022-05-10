Çölyak hastası öğrenciler doyasıya eğlendi

Sivas'ta 9 Mayıs Dünya Çölyak Hastaları Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Hamidiye Kültür Bahçesinde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç, çölyak hastası öğrenciler ve aileleri katıldı.

Muzaffer Sarısözen Kültür ve Sanatevi bahçesinde düzenlenen etkinlikler, Çölyak Çocuk Korosunun müzik dinletisi ile başladı. Müzikal etkinlikler ve illüzyon gösterileri ile keyifli bir gün geçiren öğrenciler; uçurtma uçurdu, ata binip ok atma etkinliklerine katıldı. Programda Savaş Atları Müzesi'ni de gezen öğrenciler daha sonra Hamidiye Kültür Bahçesinde yürüyüş yaptı.

Öğrencilere katıldıkları etkinliklerde eşlik eden Vali Salih Ayhan, Sivas'ta 61 çocuğun çölyak hastası olduğunu söyledi. Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde çölyak hastası öğrencilere ve velilerine okullarında eğitimler verildiğini ifade eden Ayhan, "Çocuklarımıza güzel ömürler diliyorum. Onların yanındayız" dedi.