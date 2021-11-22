Çöple ısıtılacak, toprak kullanılmadan domates üretilecek

Çevre dostu projeleri ile dikkat çeken Sivas Belediyesi yine çevre dostu dev bir yatırıma imza attı. Bugün temelleri atılan proje ile 55 dönüm arazi üzerinde kurulması planlanan cem serada toprak kullanılmadan domates üretilecek. Kış kenti Sivas'ta kurulacak dev sera, daha önce geliştirilen ve çöpten elektrik enerjisi üreten santral ile ısıtılacak. Sivas'ta dört mevsim tarımın önünü açacak proje ile ilk etapta 100 kişilik istihdam hedefleniyor. 55 milyon TL'ye mal olacak proje ile toprak ve ilaç kullanılmadan yılda 2 bin 500 ton salkım domates yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Bugün gerçekleşen temel atma törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve kendi imkanları ile projenin bir benzerini hayata geçirmeyi başaran önceki dönem Sivas Beleye Başkanı Sami Aydın ve il protokolü katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören protokol konuşmaları ile devam etti.

"Tarımsal anlamda bir değer katacak''

Sivas Valisi Salih Ayhan törende yaptığı açıklamada, "Başkanım da dedi ya eseri olmayanın yerinde yeller eser. Asıl olan budur insanlar unutmaz. Biz unutturmaya çalışsak da millet unutmaz dolayısıyla güzel bir manzaraydı bu duygumu ben paylaşmak istedim. Sivas'ımız her alanda örnekken bu alanda da güzel bir örneği de sundu. Sivas'ta hayırlı ve bereketli bir işin temelini atıyoruz. Bu projeye şöyle bir baktığımızda çok başlık altında değerlendirebiliriz. Bu projenin tarımsal anlamda bir değer katacak. Salgın döneminde tarımın ehemmiyetini insanlık için olmazsa olmazlığını ve şu anki fiyat artışlarını gördüğümüz zaman artık bu işin tarım boyutuna baktığımızda güzel bir eser ortaya çıkacak tarımsal faaliyet anlamında" dedi.

55 milyonluk dev proje

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de törende yaptığı açıklamada, “Biz bugün burada 1'inci etapta katı atık deposunu modern depolamaya geçtik, 2'nci olarak çöpten elektrik ürettik, bugün de bu projenin 3'üncü ayağı olan elektrik enerjisinin üretiminden ortaya çıkan gazdan cam sera yaparak ülke ekonomisine, şehrimize ve istihdama katkı sağlıyoruz. Bugün temelini attığımız bu proje aslında ortak aklın, istişarenin, kurumlar arası koordinasyonun, üniversite şehir iş birliğinin, özel sektör kamu iş birliğinin en güzel örnekleri. Çöp atık değildir, muzdan enerji üretiliyor, elma kabuğundan enerji üretiliyor, karpuz kabuğundan enerji üretiliyor. Bu yetmez, çöpten üretilen enerjiyle ortaya çıkarttığı ısıdan da yaklaşık 55 milyon TL'lik yatırımla ülke ekonomisine, şehrimize katkı sağlayacak güzel bir eseri kazandırıyoruz” diye konuştu.