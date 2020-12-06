Covid-19 endişesi kekiğe talebi artırdı

Mazisi oldukça eski tarihlere dayanan kekik, günümüzde de şifa deposu olarak tüketiliyor. Mısırlıların ve Sümerlilerin de kullandığı bu bitki genellikle çorak topraklarda yetişiyor. Bitkinin solunum yolundan bağışıklık sitemine, kalp damar hastalıklarından diş eti rahatsızlıklarına kadar birçok faydasının olduğu biliniyor. Yüzyıllar öncesinde de sağlık alanında kullanılan kekik, günümüzde çay ve yağ gibi çeşitli şekillerde tüketiliyor. Güneşte olgunlaşan kekik bitkisi elle toplanmasının ardından özelliğini kaybetmemesi için gölgede kurutuluyor. Tüm dünyanın etkilendiği korona virüsü salgını ise bitkiye olan rağbeti bir hayli artırdı. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve solunum yolu hastalıklarına iyi gelmesiyle bilinen kekik bitkisi salgın döneminde vatandaşların sık tercih ettiği ürünler arasında yerini aldı. Tomurcuk kekiğin kilogram fiyatı ise 70 Türk lirasından satışa sunuluyor.

"Güneşle temas etmesi özelliğini kaybettiriyor"

Sivas'ta Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan aktar Orhun Özfidancı, bitkinin güneşle temas etmeden gölgede kurutulduğunu belirterek, “Kekik genellikle dağlardan ve yaylalardan toplanır. Yetiştiren de vardır. El yordamıyla toplanır ve gölgede kurutulur. Güneşle fazla temas etmez. Bu sayede kendi özelliğini kaybetmez. Bu şekilde sofralarımıza gelir ya da içeceklerimizin içerisine karıştırılır. Ayriyeten kekiği demlenir ve içilir. Farklı şekilleri vardır. Yağ hali ve normal bitki hali vardır'' şeklinde konuştu.

Aktar Özfidancı, pandemi döneminde kekiğin ve kekik yağının satışının arttığını dile getirerek, “Kekiğin birden fazla faydası vardır. Şu anda pandemi sürecinde olduğumuz için en önemli kısım bağışıklık sistemi, akciğerle alakalı olan kısımlara faydalı etkileri vardır. Onun dışında kalp damar yolları ile alakalı, damar sertliği ile alakalı, kadınlarda adet düzensizliği ile alakalı ve psikolojik olarak anksiyeteyle alakalı faydaları vardır. Korona virüs döneminde hem bitkisinin hem de yağının satışları arttı. Yağı suya karıştırılıp içiliyor ya da direkt içenler de var. Bitkisini demleyip içiyorlar. Zahter dediğimiz yabani kekik 40 gram paketlerde 6 lira bandında gidiyor. Tomurcuk kekiği dediğimizde kilosu 70 lira civarında gidiyor. Yağı ise uçucu yağdır. Kalitesine göre fiyatı fark gösterir'' ifadelerini kullandı.