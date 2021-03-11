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Covid-19 Hastalığında D-Vitamini Önemli midir?

Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Alper Zöngür Covid-19 hastalığında D vitaminin önemine dikkat çekti.


Zöngür asrın salgınında D Vitamininin önemine değinerek “Covid-19 hastalığının en ciddi sonuçlarından birisi akut solunum sıkıntısı ve gelişen sitokin fırtınasıdır. Sitokin fırtınası ve bağışıklık sistemi etkinliği ile ilgili durumların D-vitamini ile güçlü bağlantıları olduğu çalışmalarda görülmüştür. D-vitamininin, immünolojik rolü ilk olarak bakteriyel enfeksiyonlarda tanımlanmıştır; burada kemotaksi, fagositoz ve makrofajlar ve monositler tarafından antimikrobiyal moleküllerin üretimini artırarak konakçı savunmasını teşvik ettiği görülmüştür. Genel bir şekilde yayınlanan makalelerin sonuçlarından bahsetmemiz gerekirse; D-vitamini proinflamatuar sitokininlerin üretimini azaltırken, antiinflamatuar sitokininlerin üretimini artırmaktadır." dedi.



Et, balık ve yumurta tüketin



Zöngür, D vitamini için kırmızı et, yağlı balık ve yumurta sarısı tüketilmesi gerektiğini ifade ederek, "Pandemi sırasında araştırmacılar, D-vitamini düzeyleri ile covid-19 hastalığı arasında bir korelasyon olabileceği düşüncesi ile mevcut klinik verileri gözden geçirmişlerdir. Klinik veriler, hastalığı ağır geçiren bireylerin hastalığı hafif geçirenlere göre daha az D-vitamini düzeyine sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca, bu veriler bize bağışıklık sistemimizin covid-19 ile mücadele etmesinde D-vitamini düzeylerinin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. D-vitamini seviyelerinin yükseltmek için ise ilk tercihimizin D-vitamini içeren kırmızı et, yağlı balıklar, yumurta sarısı gibi gıdaları tüketmemiz olduğu bilinmelidir. Benzer şekilde, bu gıdaların alımı ile birlikte güneş ışınlarının dik konumda olduğu saatlerde kısa bir yürüyüşün D-vitamini sentez miktarını artırmamızda etkili olabileceği bilinmelidir. Covid-19 ile mücadelemizde D-vitamini etkinliğinin ne denli önemli olduğu unutulmamalıdır ve bu konuda dikkatli olunmalıdır" şeklinde konuştu.

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