“CÜ Mezun” uygulaması hayata geçirildi

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız; uygulama hakkında yaptığı açıklamada, “CÜ Mezun uygulaması, üniversitede düzenlenen kariyer buluşmaları, mezun buluşmaları ve söyleşi etkinlikleri için mezunlarla haberleşmeyi çok daha kolay hale getiriyor. Öğrencilerimizin de mezunların kariyer gelişimlerini takip etmeleri uygulama sayesinde daha kolay hale gelecek. Mezunlarımız, Mezun Bilgi Sistemine (MBS) https://mezun.cumhuriyet.edu.tr adresinden kayıt olabilirler” dedi.