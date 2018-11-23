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CÜ Vakfı Okulları öğrencilerine ağız ve diş taraması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları öğrencilerine 22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla ağız ve diş taraması yapıldı.


Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi personeli tarafından yapılan taramada ilk olarak öğrencilere ağız ve diş sağlığı hakkında önemli bilgiler verildi. Öğrencilere doğru diş fırçalama yöntemi, asitli besinlerden dişleri korumanın yolları ve sağlıklı bir ağız için neler yapılması gerektiği anlatıldı. Gerçekleştirilen seminerin ardından öğrencilerin ağız ve diş taramaları yapılırken, ağız ve diş sağlığında yaşanan olumsuz bir durum karşısında doktora gitmeleri tavsiye edildi.


Yapılan etkinlik hakkında bilgiler veren Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları İngilizce Öğretmeni Ahsen Tosun,"Diş Hekimliği Fakültemizin desteğiyle öğrencilerimize ağız ve diş sağlığı hakkında önemli bilgiler verildi. Öğrencilerimizin ağız ve diş sağlıklarına nasıl dikkat etmeleri gerektiği, çürükler karşısında neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Katkısı bulunan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Öznurhan ise,"Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara dişlerini nasıl fırçalayacaklarını, herhangi bir travma olgusu oluştuğunda ya da bir kaza yaşadıklarında nasıl davranmaları gerektiğini, hangi dişlerini nasıl korumaları gerektiği konusunda bilgiler verdik. Diş taramalarını yaparak herhangi bir çürük veya çapraşıklık olgusu varsa bunlar hakkında ailelerini bilgilendirmeleri konusunda formlar hazırladık. Bu formları da velilerine ileterek gerekli sağlık çalışmalarını yaptırmalarını istedik" diye konuştu.

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