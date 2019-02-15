CU Vakfı Okulları'nda fiziki yenilik çalışmaları

Bu kapsamda okulun içerisinde öğrencilerin yanı sıra velilerin de kullanabileceği yeni sosyal alanlar oluşturuldu.

Yenilenen okul kantini, sosyal alan ve aerobik salonu hakkında açıklamalar yapan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Genel Koordinatörü Metin Çağan, zenginleştirilmiş eğitim modeliyle öğrencilere temel eğitimin yanı sıra sanat, spor ve sosyal alanlarda da kendilerini geliştirebileceklerini imkanlar sunduklarını söyledi.

Velilerin de eğitimin bir parçası olduğuna dikkat çeken Çağan, oluşturulan sosyal alanlardan velilerin de faydalanabileceğini ifade etti.

Çağan,"Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları olarak eğitim ve öğretimi çeşitli spor, sanat ve sosyal alanlarda düzenlediği etkinliklerle güçlendirmek, kaliteyi hedefleyen, deneyimli, uzman, yeniliklere açık ekiple çalışmak, öğretmeni, öğrencisi, velisi, çalışanlar ve çevresiyle etkili sağlıklı iletişim kurarak herkesin kendini iyi hissedebileceği bir eğitim ve öğretim hizmeti sunmakta ve bunun için de yeni alanlar oluşturmaktayız. Her alanda üstün nitelikli insanlar yetiştirerek insanlığa hizmet etme anlayışıyla yola çıkan okulumuz, bu hedefini gerçekleştirip öğrencilerine en iyi hizmeti vermeye devam etmektedir. Okullarımızda insanlık için en önemli ihtiyaç olan üstün nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Böylece geleceğin bilim insanlarını, geleceğin sanatçılarını, geleceğin devlet adamlarını ve geleceğin liderlerini yetiştirme yolunda sağlam temeller atılmış olacaktır." diye konuştu.