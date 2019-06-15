CÜ vakfı okullarında karne heyecanı

Cumhuriyet Üniversitesi vakfı okulları m Mahir Sevim Özduman ilk ve ortaokulu öğrencileri aileleri ile birlikte karne heyecanı yaşadı. Sınıflarda karnelerini alan öğrenciler okulun bahçesinde toplandı. Törende yıl boyunca düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Ayrıca düzenlenen törende ilkokuldan mezun olan dördüncü sınıf öğrencilerine plaket verildi.

Burada konuşan ilkokul müdürü Şamil Turgut “4 yıl önce birinci sınıfa başladıkları okullarından 4 yıl sonra mezun oldular, mezun olmayı hak ettiler. İnşallah daha nice başarılarına şahit oluruz. Bir emek verildiği zaman bu emeğin karşılığı muhakkak dönecektir. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Hayatınız boyunca bu sabrı göstereceğinize inanıyorum. Öğretmenlerimizi de 4 yılık çalışmalarından dolayı kutluyorum. Bundan sonra ki hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Daha sonra istiklal marşı okuyan öğrenciler 3 aylık yaz tatiline girmiş oldu. Törenin ardından öğrenciler aileleriyle birlikte hatıra fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.