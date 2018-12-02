CÜ Vakfı Okulları'nda LGS semineri

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullar'ında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hakkında bir seminer düzenlendi.

Rehberlik Öğretmeni Asuman Çetinkaya tarafından verilen seminerde LGS'de ne tür çalışmalar yapılması gerektiği, hangi konulara ağırlık verilmesi durumunda başarı oranının artacağı bilgileri anlatıldı.

Çetinkaya, LGS'de bu sene yeniliklerin olduğunu belirterek öğrencilerin tüm bunları bilerek sınava hazırlanmasının başarı oranını artıracağını söyledi. Eğitimde LGS hakkında bilgi verdiklerini ifade eden Çetinkaya,"Nasıl verimli çalışılır, doğru çalışma nasıl olmalıdır, LGS'nin bizim için önemi ve bu sene yapılan yeni değişiklikler hakkında çeşitli bilgiler verdik. Neler yapabilecekleri hakkında konuştuk. Daha güzel çalışmaları için öğrencilerimizden söz de aldık. Biliyorsunuz artık sistem çok değişti ve analiz düzeyinde zor sorular geliyor. Bunlar için tek tek derslere nasıl çalışmaları gerektiğini, tekrarları nasıl yapmaları gerektiğini anlattık. Bizim için önemli olan günlük, haftalık ve aylık tekrarlar. Bu şekilde düzenli çalışmaları halinde başarı kaçınılmazdır." diye konuştu.