CÜ Vakfı Okulları'nda öğrencilere verimli ders çalışma yöntemleri anlatıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mehmet Recai Toydemir Anadolu Lisesi 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik verimli ders çalışma teknikleri konulu seminer düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde Mehmet Recai Toydemir Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkadir Ünsal, öğrencilerin geleceğe hazırlanması için sadece ders çalışmanın yeterli olmayacağını söyledi Ünsal,"Verimli ders çalışmanın pek çok faktörü var. Öğrencilik yaşamın bir parçasıdır. Bu ders çalışmanın gerekliliğidir. Bu açıdan baktığımızda yaşamımızın belli dönemlerinde bizden beklenen en temel sorumluluk ise derslerimizde başarılı olmaktır." dedi.

Verimli ders çalışmanın pek çok yöntemi olduğunu belirten Rehberlik Öğretmeni Banu Bulur ise verimli çalışmanın en temel yolunun öğrencinin kendine uygun bir çalışma planı hazırlaması olduğun ifade etti. Bulur,"Her öğrencinin dersleri algılama düzeyi gün içindeki zamanlarda değişiklik gösterir. Buna bağlı olarak öğrencinin kendi potansiyeline uygun çalışma planı yapması gerekirse bu konuda rehberlik servisinden yardım alması uygundur. Çalışma ortamı öğrenciyi derse güdüleyici nitelikte olmalıdır. Bir başka anlatımla öğrenci çalıştığı ortamdan zevk almalıdır. O ortamda bulunmak onu rahatsız etmemelidir. Okumak, ders çalışmanın olmazsa olmazıdır. Bir çok öğrenci okuma becerisi edinmekte zorlanır. Çünkü okumak bir müzik aleti çalmayı öğrenmek gibidir. Yavaş yavaş okuma alışkanlığının edinilmesi gerekir. Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için derse hazırlıklı gelmesi ve derste işlenenleri belirli aralıklarla tekrar etmesi gerekir. Tekrar edilen konular sınavda soru olarak geldiğinde kolaylıkla yapılabilir." diye konuştu.

Seminerin sonunda soru cevap kısmına geçilerek öğrencilerin sorduğu sorular öğretmenler tarafından cevaplandırıldı.