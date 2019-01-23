CÜ Vakfı okullarından bursluluk sınavı açıklaması

Babacan ayrıca Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarının Türkiye genelinde yapılacak olan bazı sınavlarda sınav merkezi ve uygulama merkezi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemini verimli geçirdiklerini aktaran Babacan, “2019-2020 eğitim öğretim yılının kayıtlarına şu an başlamış durumdayız. Önemli sayıda kaydımızı yeniledik. 16-17 Şubat tarihlerinde bursluluk sınavımız olacak. Bursluluk sınavımıza şu ana kadar yaklaşık olarak 2 bin başvuru gerçekleşti. Sınava yaklaşık 20 gün var. Bu sayının 3 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Bu durumda okullarımızın Sivas'ta ne kadar kabul gördüğünün ve ne kadar iyi değerlendirildiğinin bir sonucudur” dedi.

Babacan Türkiye genelinde yapılacak olan bazı sınavlarda sınav merkezi ve uygulama merkezi olduklarını belirterek, “İkinci dönem ayrıca mart ayında ulusal baz da matematik alanında sınavlar yapacak olan 3 ayrı kurumun sınav merkezi ve uygulama merkezi olduk. Bunlardan birisi TALES matematik sınavı. TALES'in yetkili sınav merkezi olduk. Farklı okullardan öğrenciler de bu sınava girmek için okulumuza gelerek başvuru yapabilirler. Başvurular 15 Şubata kadar devam edecek ve sınav 9 Martta olacak. Kanguru Matematik Yarışması için de sınav uygulama merkeziyiz. 23 Mart tarihinde gerçekleşecek olan sınava öğrenciler okulumuzda sınava girebilecekler. Son olarak da UMATYA Matematik Sınavı için de yine sınav merkeziyiz. Farklı okullardan öğrenciler 9 ve 10 Martta sınava girebilecekler” şeklinde konuştu.

Babacan, “İkinci döneminde birinci dönem gibi erimli geçeceğine inanıyorum. Gerek sosyal alanlarda gerekse akademik alanda güzel çalışmalara birlikte imza atacağız. Okulumuzu fiziki anlamda güçlendiriyoruz. Daha kaliteli eğitim vermek adına gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz” dedi.