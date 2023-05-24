Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas paylaşımını milyonlar izledi

Dün Sivas'ta halkla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından Sivas türküsüyle paylaştığı videoyu milyonlar izledi.

Dün Sivas'ta tarihi kent meydanında Sivaslılarla buluşan Cumhur İttifakı lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 100 bin kişiye seslendi. Sivaslıların oldukça yoğun ilgi gösterdiği halk buluşmasında Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen sevgi kameralara yansıdı. Kimi Sivaslı evinin pencerelerinden kimi Sivaslılar ise miting alanına giden yol üzerinde durarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a el sallayarak sevgilerini gösterdi. Bu duruma kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevgi seline ve miting alanına ait videoyu ‘Havası Sert İnsanı Mert Sivas..Sağ olun var olun yiğidolar' yazarak resmi sosyal medya hesabından paylaşıp Sivaslılara gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti. Sivas'ın sevilen sanatçısı Ayaz Aydın'ın Hele Gel Sivas'a türküsünün yer aldığı video kısa sürede 7.2 milyon izlenme aldı.