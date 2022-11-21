Cumhurbaşkanının adını taşıyor, beklenen bulvar trafiğe açıldı

Sivas Belediyesi tarafından şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla yapımına başlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın ikinci etabı da tamamlanarak araç ve yaya trafiğe açıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne ulaşımı daha kısa, kolay ve konforlu bir hale getirecek olan bulvar, 70 metre genişlik ve 3 bin 800 metre uzunluğa sahip. Yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu projeyi, peyzaj düzenlemeleri, ağaçlandırma çalışması ve modern aydınlatma unsurları süslüyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bulvarda tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek projede emeği geçen belediye ekiplerine teşekkür etti. Başkan Bilgin daha sonra trafiğe açılan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarını kullanan sürücülere çikolata ikram ederek iyi yolculuklar temennisinde bulundu.

“Geleceğe eserler bırakacağız”

Bulvardaki ilk araç sürüşünü gerçekleştiren Başkan Bilgin, geleceğe eserler bırakmak için çaba sarf ettiklerini ifade ederek, “Şehrimizin ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Bu anlamda kente yeni bulvar ve caddeler kazandırarak ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretmek istiyoruz. Bu çalışmaları yürütürken de geleceğimize eserler bırakmak adına ortak akıl ve istişareye önem veriyoruz. Uzun soluklu bir işi daha bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu alandaki arsa sahiplerimizle ortak payda da buluşarak bu hizmetimizi hayata geçirdik” dedi.

“Ulaşım projeleri devam edecek”

Başkan Bilgin, ulaşım projelerinin devam edeceğini belirterek, “Yapımı tamamen Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen bir proje olması nedeniyle burada emek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ni şehir merkezine bağlayacak olan ve tamamı 3 bin 800 metre uzunluğa sahip olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın bugün 2. etabını yani 2 bin metre olan kısmını da tamamlayarak hizmete açıyoruz. İçerisinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, peyzaj çalışmalarımız yer alıyor. Bunun yanı sıra 2 bin adet nitelikli ağacı toprakla buluşturduğumuz bir alan oldu. Bu yönüyle de yeşil Sivas projesine de büyük katkı sağlamış oluyoruz. 3 gidiş ve 3 geliş şeklinde hayata geçirdiğimiz projede, alt ve üst yapı çalışmalarımızı da tamamladık. ‘Yol medeniyettir' anlayışıyla şehrimizin uzun vadede trafik sorununu çözmek adına ulaşım projelerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

“Şehrimize değer katacak”

Başkan Bilgin bulvarın trafiğe açılmasının ardından şehre değer katacağını vurgulayarak, “Şehirlerimizin gelişmesi yeni açılacak yaşam alanları, yollar ve bulvarlarla mümkün oluyor. Bu bölgeyi şehre katacak projenin ilk ayağını hayata geçiriyoruz. Bir projeyi ortaya koyarsın, enine boyuna tartışırsın, düşünürsün, üstüne çalışırsın, iş bittiği zaman kendi iç dünyanda güzel bir iş başardık, güzel bir iş çıkardık dersin. İşte bugün trafiğe açtığımız Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı da kendi iç dünyamızda da tüm ekibimizle birlikte oturduğumuz zaman da şehrimize değer katacak, şehrimize güzellik katacak iyi bir iş çıkarttık diyeceğimiz projelerimizden bir tanesi oldu. Bu bulvarda gerçekten ince eleyip sık dokuduk. Bu anlamda yolun sağlam, sağlıklı ve konforlu olabilmesi için belirli bölgelerde yaklaşık 2 metreye varan kazılar yaparak zemin iyileştirmesine önem verdik. Bugün yap, yarın boz anlayışından uzak durarak halkımızın beğenisine sunmak istiyoruz. Çünkü en güzel notu onlar veriyor. Biz projelerimizden iyi not aldığımızı düşünüyoruz. Buranın her metrekaresinde emeği olan tüm Belediye ekibimize teşekkür ediyor, hemşerilerime hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.