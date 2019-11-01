Cumhuriyet Kupası'ndan dereceyle döndüler

Sivas Gençlik Spor Kulübü karatecileri Ankara'da yapılan “İller arası Cumhuriyet Kupası Karate Turnuvası'nda” dereceyle dönmeyi başardı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından “İller arası Cumhuriyet Kupası Karate Turnuvası” Ankara'da yapıldı. Keçiören Taha Akgül Spor salonunda yapılan karate turnuvasına 21 ilden 41 kulüp ve 700 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonaya Sivas'ı temsilen antrenör Burak Bakır yönetiminde 5 sporcu katıldı. Genç erkekler 55 kiloda yarışan Sivas Gençlikspor Kulübü ve TOHM sporcularından Sivaslı Oğuzhan Ada, tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Ada, bir gün sonra yapılan büyük erkekler müsabakasında da 60 kiloda yarışarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Büyük erkekler 60 kiloda yarışan Sivas Gençlik Spor Kulübü sporcularından Murat Can İmirhan'da üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Büyük erkekler 84 kiloda yarışan Sivas Gençlik Spor Kulübü sporcularından Bedir Demirok ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.