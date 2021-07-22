Cumhuriyet Savcısı geçirdiği kazada yaralandı, annesi hayatını kaybetti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde geçirdiği trafik kazasında Cumhuriyet Savcısı Şenkut Evren yaralanırken annesi Rabiha Kalkan Evren ise hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adana'dan Tokat'ın Erbaa ilçesine giden Cumhuriyet Savcısı Şenkut Evren yönetimindeki 07 HM 111 plakalı Ford marka otomobil Yıldızeli-Şarkışla Bedirli yol ayrımına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada Şenkut Evren ve annesi Rabiha Kalkan Evren yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Cumhuriyet Savcısı ve annesi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Evren daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Rabiha Kalkan Evren ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rabiha Kalkan Evren'in cansız bedeni Şarkışla Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Cumhuriyet Savcısı Şenkut Evren'in bir süre önce Tokat Erbaa'dan Gaziantep Nizip Cumhuriyet Savcılığına tayini çıktığı öğrenildi.