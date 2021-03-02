Cumhuriyet Üniversitesi başarısına başarı katıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda Dr. Öğr. Üyesi Okan Boydaş, 34 farklı ülkeden bin 206 çalışmanın katıldığı uluslararası resim yarışmasında ‘Special Merit' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri'n de dünya genelinde sanatçıların katılımı ile bu yıl 12.si düzenlenen ‘İnternational Abstract Art Competition' başlıklı yarışmada çeşitli başlıklar altında değerlendirme yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'den sadece Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ödül aldı. Yarışma da SCÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı'n dan Dr. Öğr. Üyesi Okan Boydaş ödüle layık görüldü.

Dr. Öğr. Üyesi Okan Boydaş, gerek sağlanan çalışma imkanından dolayı, gerekse desteklerinden dolayı başta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız olmak üzere, üniversite yönetimine teşekkür etti.