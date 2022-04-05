Cumhuriyet Üniversitesi Fas'ta sınav gerçekleştirdi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından Fas'ın Agadir şehrinde Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) gerçekleştirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yabancı öğrenci sayısını hızla arttırmaya devam ediyor. Üniversite, uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından Fas'ın Agadir şehrinde Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) tarafından gerçekleştirildi. 70 ön başvuru yapılan sınava 67 öğrenci katıldı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç ve Hakan Yekbaş sınavı yerinde gözlemledi. Ayrıca Prof. Dr. Kılıç SCÜ hakkında öğrencilere bilgi verdi.