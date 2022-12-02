Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları başarıya doymuyor

Sivas'ta yapılan Kulüpler Arası 7-13 Yaş Yüzme Yarışlarında Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı okulları öğrencilerinden Ecrin Nergiz üç stilde il ikincisi, bir stilde il üçüncüsü, Elif Ceren Temiz bir stilde il ikincisi, Zeynep Ünal dört stilde il birincisi, Zekeriya Rüzgar Aksoy iki stilde il üçüncüsü, Mustafa Çınar Yeşilöz üç stilde il ikincisi, bir stilde il birincisi, Cahit Gülbil bir stilde il ikincisi oldu. Öte yandan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları 9.sınıf öğrencilerinden Hayal Toptaş ise 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışlarında; 50 metre Serbest, 50 metre Sırtüstü, 100 metre Serbest, 100 metre Sırtüstü kategorileri olmak üzere 4 dalda birincilik kazandı. Öğrencileri tebrik eden okul yönetimi öğrencilere ödül takdiminde bulunurken başarılarının devamını diledi.