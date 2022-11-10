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Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında 10 Kasım anması

Mustafa Kemal Atatürk ölüm yıl dönümünde Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında düzenlenen programla anıldı.


Türkiye Cumhuriyetinin kurucularından ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'üncü yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı. Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında da bir anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı okul müdürü Zafer Babacan yaptı. 6-B sınıfı öğrencilerinden Çınar Gülünay, 10 Kasım konulu şiirini okudu. Lise öğrencilerinden Cemre Nur Taçyıldız ve Şevval Yıldırım, Atatürk'ün gençliğe hitabesini okudu. Kaan Kavafoğlu ve Yusuf Bingöl isimli öğrenciler ise Gençliğin Atatürk'e cevabını seslendirdi. Program Atatürk'ü anlatan video gösterimi ile devam etti.

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