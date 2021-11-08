Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında “Erken Çocukluk Zirvesi”

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Özel Günay Soluk Anaokulu eğitmenleri tarafından birbirlerinden farklı ve özgün yönleriyle dikkat çeken temalarla “Erken Çocukluk Zirvesi” düzenlendi. Programa anaokulu velileri tarafından yoğun ilgi gösterildi. Erken çocukluk zirvesinde Anaokulu Müdürü Mine Taşkın tarafından “Pozitif Ebeveynlik”, kurum eğitim koordinatörü Samet Ünlü tarafından “Annem Saçını Süpürge Ederse”, rehber öğretmen Zeynep Sungur tarafından “Yaramaz Çocuk Mu? İşe Yaramayan Yöntem Mi?” temalı gündemler sunuldu. Program okul öncesi öğretmenlerin erken çocukluğa dair hazırladıkları sunumlarla devam etti.

Çalışmalar devam edecek

Programda Merve Nur Hardal “Babam Yanımda Kanatlarım Ruhumda”, Fatmanur Karadaş “Çocuğun Mahremiyeti”, Ayşegül Şeker “Çocuklardan Sorumlulukları Alırsanız Özgürlükleri Alırsınız”, Aynur Yarlı “Dediğini Yapayım mı? Yoksa Ağlasın mı?” ve Selin Hattatoğlu “Anaokuluna Elveda İlkokula Merhaba” konularıyla sunumlarını gerçekleştirdiler. Anaokulu Müdürü Mine Taşkın programı sonlandırırken şu sözlere yer verdi: “Katılımınız bizleri oldukça mutlu etti. Okulumuzda bu tür ebeveyn eksenli çalışmalar özgün içerik ve yöntemlerle devam edecektir” dedi.