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Cumhuriyet Üniversitesinde askerimize saldırı protesto edildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Suriye’nin İdlib kentinde askerimize askerimize karşı düzenlenen hava saldırısı protesto edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Suriye'nin İdlib kentinde askerimize askerimize karşı düzenlenen hava saldırısı protesto edildi.



Suriye'nin İdlib kentinde terörle mücadelede görev alan askerlerimize yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında 33 askerimizin şehit edilmesine yönelik tepkiler sürüyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yurtlar bölgesinde toplanan yüzlerce ülkücü öğrenci, Türk bayrakları açarak yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında bozkurt işareti yapıp tekbirler getiren gençler sloganlar attı. Geç saatlerde gerçekleştirilen yürüyüş hastane kavşağında son buldu.

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